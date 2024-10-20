شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن وفاة أحد ضباطه فى معركة جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الرائد يشاي جرينباوم، 38 عاما من مدينة اللد، توفي متأثرا بجراحه، بعد إصابته بجروح خطيرة قبل نحو أسبوعين في معركة في جنوب لبنان وأعلنت الكتيبة 5030 من لواء ألون (288) أنه سيتم التبرع بأعضائه، وفقا لما ذكره موقع "والا" الإسرائيلى.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت إن المسيرة التي انفجرت في قيساريا، واستهدفت منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من نفس طراز المسيرة، التي استهدفت قاعدة تدريب وحدة "جولاني" في بنيامينا، جنوبي حيفا الأسبوع الماضى ويصعب اعتراض هذا النوع من المسيرات.

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إنه عقب استهداف منزل نتنياهو فى "قيساريا"، تم وضع جميع وزراء حكومته في حالة تأهب، كما انتشرت قوات الأمن الإسرائيلي حول منزل نتنياهو في قيساريا شمال تل أبيب، بعد استهدافه بيته بمسيرة.

وأكد المتحدث باسم نتنياهو أن مسيرة أُطلقت باتجاه مسكن رئيس الوزراء الإسرائيلي في قيساريا.