شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الحربى الإسرائيلى يشن غارات مكثفة على الضاحية الجنوبية ببيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام بأن الطيران الحربي لجيش الاحتلال الإسرائيلي قصف الضاحية الجنوبية في بيروت.

وكان جيش الاحتلال قد أصدر إنذارا بإخلاء عدة مبان في حارة حريك ومنطقة حدث بيروت في الضاحية الجنوبية.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها، بأن جيش الاحتلال يزعم أن الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت تستهدف مستودعات أسلحة ومقر استخبارات لحزب الله.

ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله.

من جانبه قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".