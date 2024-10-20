النقل تضبط 392 مخالفا بحي البطحاء في الرياض

نفّذت الهيئة العامة للنقل، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حملة رقابية مشتركة في حي البطحاء بالرياض.

وأسفرت الحملة، التي نفذها مراقبو الهيئة، عن 402 عملية فحص، ضبطت خلالها 392 مخالفًا في أنشطة نقل الركاب والبضائع، حيث استهدفت الحملة أنشطة الأجرة العامة (الكدادة) والنقل المتخصص بالحافلات، بالإضافة إلى نشاط نقل البضائع.

وتواصل الهيئة العامة للنقل تنفيذ حملاتها الميدانية والرقابية على أنشطة النقل في العديد من المواقع المستهدفة في مختلف مدن ومناطق المملكة بشكل يومي وعلى مدى الساعة، بهدف الحد من الممارسات الخاطئة وغير النظامية، وضمان تقديم خدمات النقل للمستفيدين وفق أفضل المعايير، وبما يحقق اشتراطات السلامة والأمان.