جامعة الملك خالد الـ11 عربيا في تصنيف QS

حققت جامعة الملك خالد إنجازًا جديدًا على مستوى التعليم العالي في العالم العربي، حيث حصلت على المركز الحادي عشر عربيا بين 246 جامعة عربية مصنفة، وحازت المرتبة الرابعة بين 34 جامعة وطنية في تصنيف QS العربي للعام 2025.

وأشار رئيس جامعة الملك خالد المكلف، الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، إلى أن الجامعة تعمل على تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في منطقة عسير، وذلك في إطار إستراتيجيتها 2030 المتوائمة مع إستراتيجية تطوير منطقة عسير «قمم وشيم»، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تركز على تطوير القطاعات الأكاديمية والبحثية، لخدمة المجتمع وتعزيز الشراكات الدولية.

من جهته، أكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور حامد بن مجدوع القرني، أن الجامعة شهدت تحسنًا نوعيًّا في مجالات محورية، شملت البحث العلمي والتأثير الأكاديمي والشراكات الدولية، وتعمل على تعزيز مكانتها عالميًّا من خلال دعم الأبحاث الابتكارية، وزيادة التعاون الدولي، وتطوير برامج أكاديمية عالية الجودة.

ولفت القرني إلى ما تحقق في تطوير البنية البحثية، موضحا أن الجامعة حدثت البنية التحتية للأبحاث العلمية من خلال إنشاء مراكز بحثية متخصصة وتوفير مختبرات متقدمة، مما ساعد في تعزيز كفاءة الباحثين، وزيادة فرص التعاون بين الأقسام الأكاديمية المختلفة. كما تم إطلاق مبادرات دعم مالي للأبحاث المتميزة، وتشجيع نشر الأبحاث في مجلات علمية ذات تأثير عالٍ، بالإضافة إلى دعم التبادل الأكاديمي الدولي.

يذكر أن الجامعة حققت، قبل نحو أسبوعين، إنجازًا آخر في تصنيف Times Higher Education لعام 2025، حيث تقدمت إلى المرتبة الرابعة وطنيًّا والمرتبة بين 301 - 350 عالميًّا. وبهذا التقدم النوعي تقترب جامعة الملك خالد من أن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في العالم.