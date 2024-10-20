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شكرا لمتابعة خبر عن إحالة مسؤولين بقناة تلفزيونية للتحقيق بسبب تقرير إخباري مخالف للأنظمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام إحالة مسؤولين بإحدى القنوات التلفزيونية للتحقيق، بسبب تقرير إخباري مخالف للأنظمة والسياسة الإعلامية للمملكة، لاستكمال الإجراءات النظامية تجاه هذه المخالفة.
وأكدت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام على أنها تتابع باستمرار مدى التزام وسائل الإعلام بالأنظمة الإعلامية للمملكة وضوابط المحتوى.
وأضافت أنها لن تتهاون في تطبيق النظام تجاه أي مخالفة.