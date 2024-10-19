شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: القمر الأحدب يقترن بعنقود نجوم الثريا مساء اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشهد سماء الوطن العربي مساء اليوم، رصد اقتران القمر الأحدب المتزايد بعنقود نجوم الثريا، الذي يعرف أيضا بتسمية الشقيقات السبع؛ بسبب ألمع سبعة نجوم في هذا العنقود.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة, أن القمر يرصد في السماء بعد بداية الليل، إلا أن عنقود الثريا لا يمكن رؤيته من داخل المدن؛ بسبب التلوث الضوئي وكذلك وجود ضوء القمر، لذلك هناك حاجة إلى استخدام المنظار بعد حلول ظلمة الليل حيث سيظهر القمر وعنقود الثريا في نفس مجال الرؤية في منظر جميل، كما سيمر القمر أمام بعض نجوم الثريا ويحجبها، وهي فرصة كذلك للتصوير الفلكي.

وأشار إلى أن عنقود الثريا يشبه نجوم الدب الأصغر، لكنه بمظهر ضبابي، حيث يتكون العنقود من نجوم شاي تشكلت قبل 100 مليون سنة، وذلك من انهيار سحابة غازية بين النجوم، وأكبر أعضاء هذا العنقود نجوم زرقاء وبيضاء أعرض خمس مرات من الشمس.

وبين أبو زاهرة أنه نظرًا لبعدها مسافة 400 سنة ضوئية تقريبًا، فإن نجوم الثريا ضمن حد الرؤيا بالعين المجردة، وعند النظر إليها في إحدى الليالي الصافية يمكن بسهولة تمييز ألمع ستة نجوم فيها، حيث كان العرب يعتبرون أن من يرى سبعة منها يكون قوى البصر وقليل هم الذين يستطيعون تمييز تسعة أو عشرة، بشرط أن يكون الرصد بعيدًا عن أضواء المدن، وأن تكون عين الراصد قد ألفت الظلام.