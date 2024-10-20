"حزب الله": قصفنا مستعمرة كريات آتا شرقي حيفا بصلية صاروخية نوعية

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليّات "خيبر"، وردًّا على استهداف المدنيّين والمجازر الّتي ارتكبها العدو الصّهيوني وخاصّةً مجزرة النبطية، وبنداء "لبيك يا نصر الله"، قصفت المقاومة الإسلاميّة اليوم السّبت، مستعمرة كريات آتا شرقي حيفا بصلية صاروخيّة نوعيّة".
وشدّد على أنّ "المقاومة الإسلاميّة ستظلّ حاضرةً وجاهزةً للدّفاع عن بلدنا وشعبنا الأبي المظلوم، ولن تتوانى عن القيام بواجبها لردع العدو عن غطرسته وظلمه".
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