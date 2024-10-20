"حزب الله": قصفنا مستعمرة كريات آتا شرقي حيفا بصلية صاروخية نوعية

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار سلسلة عمليّات "خيبر"، وردًّا على استهداف المدنيّين والمجازر الّتي ارتكبها العدو الصّهيوني وخاصّةً مجزرة النبطية، ‏وبنداء "لبيك يا نصر الله"، قصفت المقاومة الإسلاميّة اليوم السّبت، مستعمرة كريات آتا شرقي حيفا بصلية صاروخيّة نوعيّة".

وشدّد على أنّ "المقاومة الإسلاميّة ستظلّ حاضرةً ‏وجاهزةً للدّفاع عن بلدنا وشعبنا الأبي المظلوم، ولن تتوانى عن القيام بواجبها لردع العدو عن غطرسته ‏وظلمه".