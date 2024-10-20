أردوغان: قوات الاحتلال الخارجة عن القانون مسؤولة عن مقتل 50 ألف شخص بغزة ولبنان

لفت الرّئيس التّركي ​رجب طيب أردوغان​، إلى أنّ "الكلمات باتت تعجز عن وصف المجازر الّتي وقعت في غزة طيلة العام الماضي، والشّهر الماضي امتدّت إلى ​لبنان​"، مشدّدًا على أنّ "قوّات الاحتلال الإسرائيلي الخارجة عن القانون مسؤولة عن مقتل 50 ألف شخص بريء في غزة ولبنان".

وأشار، في خطاب ألقاه خلال ملتقى للمخاتير في إسطنبول، إلى أنّ "داعمي الحكومة الإسرائيلية دون قيد أو شرط ويرسلون الأسلحة والذّخيرة إليها، هم أيضًا شركاء بشكل علني في هذه الجريمة"، معربًا عن استنكاره "صمت وعجز المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الإسرائيليّة. لقد أصبحت الولايات المتّحدة وأوروبا ومجلس الأمن الدولي، لعبة في أيدي مجرم أهوج اسمه (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتانياهو".

وركّز أردوغان على أنّه "قد قتل 20 ألف طفل ولم يتمكّن أحدهم من أن يصفه بالخِسّة، وقُتلت عشرات الآلاف من النساء، ولم تنبس منظمات حقوق المرأة بكلمة واحدة. كما قُتل 175 صحفيًّا بنيران إسرائيليّة في غزة، لكن وسائل الإعلام الدّوليّة لم تهتم حتّى بالأمر". وأعلن أنّ "تركيا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الكرامة والحرّيّة ضدّ عصابة الإبادة الجماعيّة"، مؤكّدًا "ضرورة أن يعرف العالم كلّه بأنّ تركيا خصم للظّالم، ومدافعة عن المظلومين".