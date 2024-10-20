الامارات | الطقس يؤجّل نقل «الدبة القاتلة» إلى ألمانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأجل نقل أنثى دب بني قتلت عداء في جبال الألب الإيطالية العام الماضي إلى محمية ألمانية، حتى ربيع عام 2025.

وكان من المقرر نقل الدبة المعروفة باسم «جاي جاي 4» أو «جايا» إلى حظيرة شديدة الحراسة في الحديقة البديلة للذئاب والدببة في الغابة السوداء بجنوب غرب ألمانيا هذا العام، إلا أن تأخيرات إنشاء بسبب الطقس دفعت إلى تأجيل هذه الخطوة.

وواجهت الحظيرة انتكاسات كبيرة بسبب هطول أمطار غزيرة في المنطقة الجبلية المشجرة.

وهاجمت الدبة رجلاً كان يركض على مسار جبلي شهير في منطقة بشمال إيطاليا في أبريل 2023 وقتلته، ما أثار صدمة وجدلاً في إيطاليا حول مصيرها. وتم الإمساك بالدبة حية ونقلها إلى حظيرة بالقرب من مدينة ترينتو. وأمر مسؤول المنطقة، ماوريتسيو فوجاتي، بقتلها، لكن المحاكم أوقفت القرار استجابة لالتماسات من نشطاء حقوق الحيوان.