شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الأعراض تؤكد الإصابة باضطراب الشخصية الهيستيرية والان مع تفاصيل الخبر

اضطراب الشخصية الهيستيرية مشكلة عقلية ونفسية يعانى منها الكثيرون، إذ يعانون من مشكلة في تقدير الذات ولديهم نظرة تشوه حادة لأنفسهم، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع كليفيلاند كلينيك الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض.

هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة باضطراب الشخصية الهيستيرية.. هل أنت منهم؟

يعانى بعض الأشخاص من الاضطراب الهيستيري، لكنه يزيد في فئات دون غيرها، مثل المراهقين في هذه المرحلة الحساسة من عمر المراهقة وقد يزيد لديهم تدريجيا، ويصيب الرجال أيضا، وبعد الولادة أو عندها قد تصاب بعض السيدات بهذا الاضطراب الهيستيرى.

هناك علامات مؤكدة لهذا الاضطراب الهيستيرى:

مشاعر سطحية غير مستقرة بالمرة

مشاعر الغموض والتقلب المزاجى حادة

مشاعر متغيرة سريعة للغاية

يشعر هذا الشخص على الدوام بعدم التقدير أو الشعور بقيمة النفس

يشعر هذا المريض بالاكتئاب الشديد عندما لا يكون في بؤرة التركيز والاهتمام من الجميع

الاهتمام بالمظهر الجسدى بشكل مبالغ، بالافراط في ممارسة الرياضة على سبيل المثال للرجال

يشعر بالملل الشديد سريعا

يشعر بالاكتئاب والإحباط سريعا جدا

دائما ما يريد الموافقة من الأطراف التي تحدثه، يريد دعم دائم



ومن أبرز أسباب هذه الهيستيريا، مشكلات الطفولة وصدماتها مثل الوفاة وإساءة المعاملة، كذلك تربيتهم تربية غير متزنة، لا تحترم الحدود، وقد يكون هناك رابط وراثى أو جينى كما ذكر التقرير.

وعلاج هذه الحالات يكون بعلاج سلوكى نفسى، من خلال العلاج بالكلام مع المختص، العلاج الجماعى في حلقات وتبادل الخبرات أيضا فعال في تلك الحالات، العلاج النفسى الداعم من قِبَل الطبيب وتحسين مهارات التواصل مع النفس والشعور بقيمة الذات، وقد يكون دوائيا بأدوية الاكتئاب وغيرها.