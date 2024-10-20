شكرا لقرائتكم خبر عن كذبة فى كل كلمة.. اضطراب نفسى اعرفه وعالجه والان مع تفاصيل الخبر

هل تكذب باستمرار، ولم تتمكن من إيقاف هذه العادة السيئة؟ فلابد لك أن تبحث وراء إمكانية إصابتك باضطراب الكذب المرضى.

فوفقًا لتقرير نشر في موقع ويب ميد الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، فإن الكذب المرضى عبارة عن اضطراب يختلف عن الكذب العادي، فالمرضى بهذا الاضطراب يعتقدون أن ما يقولونه صحيحًا، يرتبط هذا الاضطراب مع الشخصية المعادية، والنرجسية وكذا الهيستيرية، ويتم علاجه من خلال الكشف عنه من قبل طبيب نفسى مختص، ويعالج صاحبه بالجلسات السلوكية ووفقًا لطبيعة الحالة.

أعراض مرضية للكذب المرضى

تابع التقرير أن الكذب المرضى له الكثير من العلامات منها الكذب دون سبب أو اضطرار، كما أن هؤلاء يعانون من الكذب لمدد طويلة لا يستطيعون التخلي عن هذا الاضطراب بسهولة، فضلاً عن كذبهم دون سبب وجيه، ويرتبط هذا الكذب بالقلق والاكتئاب وغيره من الاضطرابات الأخرى.

يروى هذا المضطرب روايات متناقضة وتكتشف بسهولة كذب حديثه عند ظهور الحقيقة من التناقض، ويبالغ في إلقاء القصص الدرامية والمواقف الطويلة بشدة، فضلاً عن إعطاء تفاصيل غير قابلة للتحقق، ولابد من المرافقين لهذا الشخص أن يساعدوه للمتابعة لدي مختص، فضلاً عن عدم الانخراط في الكذب معه، كذلك الاهتمام بالحفاظ على الثبات والهدوء وتقليل حدة العصبية والتوتر.

يجيب على المريض بهذا الاضطراب عدم التخاذل أو اهمال علاجه سريعًا، مع العلاج السريع لدي مختص مخضرم يساعده على التخلص تدريجيا من هذا الاضطراب، وألا يكون قاسيا على نفسه، فهو اضطراب يسهل علاجه.