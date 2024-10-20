شكرا لقرائتكم خبر عن ماتشوحش الكبدة.. فوائد صحية مذهلة لطهيها بطرق صحية والان مع تفاصيل الخبر

الكبدة من الأكلات المفضلة لدينا، نحب أنواعها جميعًا، فكبدة البقر، وكبد الماعز والخراف، وكبد الدجاج والحمام، كلها أنواع يمكن تناولها بطرق صحية للاستفادة من فوائدها الكبيرة.

فوائد الكبدة

وفقًا لتقرير نشر في موقع ويب ميد الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، فإن الكبد أيا كان نوعه يحتوى على عناصر وفيتامينات ومكونات رائعة، تعزز الصحة العامة وتحسن من عمل أجهزة الجسم.

يحتوى الكبد على:

فيتامين سى المعزز للمناعة بشكل كبير، وبكم هائل تختلف من نوع إلى آخر

البوتاسيوم المهم لصحة الأعصاب والدماغ خاصة لدي الأطفال

الفسفور والنحاس المهمان لصحة الجسم وتدعيم دفاعاته ضد المرض

يحتوى أيضًا على كم هائل من البروتين للعضلات والعظام والطاقة

الدهون والصحية والكربوهيدرات المطلوبة

مصدر هام للحديد والريبوفلافين الذى يعزز سريان الدورة الدموية

يحتوى على كم هائل من فيتامين ب 12 وفيتامين أ

يحد من الإصابة بفقر الدم

يعزز من تحسين صحة الجلد والعظام

يحسن من عمل المخ وتعزيز القدرات الإدراكية والمخية، ويقلل حدة الإصابة بصعوبة الإدراك والإستيعاب

يحسن من الذاكرة والتذكر

يحسن الكبد بأنواعه من الحالة المزاجية لتأثيره المضاد للاكتئاب

ونصح الدكتور محمود بخيت استشارى باطنة قصر العينى، بضرورة الاهتمام بتعديل طريقة تناول الكبدة، فإغراقها بالسمن والزبد والزيوت والمكونات غير الصحية، يهدر فائدتها، فلابد من طهيها بطريقة صحية بدون دهون تذكر مع إضافة المكونات الصحية وإصافات الخضروات الصحية، كالفلفل والطماطم والخضروات الورقية، أو طهيها من خلال السلق أو الشوى دون إضافة السمن والزيوت، للوقاية من زيادة الدهون في الدم والكوليسترول الضار، وكذا الوقاية من اضطرابات الهضم المتوقعة عند طهيها بالكثير من الزيوت والتوابل،وشدد على ضرورة تناول الكبدة المعدة منزليا.