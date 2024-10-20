الدفاع المدني في غزة: الاحتلال يحاصر مخيم جباليا ومن يريد الخروج لتأمين الغذاء يقتل

أشار الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، في حديث للـ"جزيرة"، الى أن "الاحتلال يحاصر مخيم جباليا ومن يريد الخروج لتأمين الغذاء يقتل، فالاحتلال أعلن جباليا منطقة عسكرية ويستهدف كل من يتحرك فيها".

ولفت بصل، الى أن "الاحتلال يستهدف كل من يتحرك في جباليا حتى فرق الإسعاف، ويتعمد تدمير المنازل والبنية التحتية لتهجير الفلسطينيين".

وكان قد أكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة، في بلاغ، سقوط "33 شهيدا بينهم 21 امرأة في غارات إسرائيلية استهدفت منازل في مخيم جباليا".

وقال إن "الجريمة الجديدة بجباليا تتزامن مع انهيار القطاع الصحي بشمال غزة"، مضيفا "ندين الانزلاق الأخلاقي لدول العالم التي تشاهد وتراقب بصمت جريمة الإبادة الجماعية، وندين بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال لهذه المذبحة الجديدة في جباليا".

وطالب المكتب "المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بالضغط على الاحتلال لوقف الإبادة"، مشددا على أن "جيش الاحتلال يواصل حرب إبادة واستئصال في مخيم جباليا".