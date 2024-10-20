الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط احتياط برتبة مقدم متأثرا بجراحه بعد إصابته الخطيرة في معركة جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن "مقتل ضابط احتياط برتبة مقدم متأثرا بجراحه بعد إصابته الخطيرة في معركة جنوبي لبنان".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "إصابة ضابط إسرائيلي من اللواء 188 بجروح خطيرة في المعارك الدائرة عند الحدود الشمالية جراء انفجار درون مفخخة".

كذلك أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "مقتل جندي إسرائيلي متأثراً بجراحه التي أُصيب بها قبل أسبوعين في معركة ضد حزب الله".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.