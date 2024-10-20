ضرب المفاعلات النووية .. كيف سترد إسرائيل على طهران ؟

الشارقة - اميمة ياسر - قال المفكر السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، إن إسرائيل لديها دافعين لمهاجمة إيران أولهما الرد على ضربة إيران التي أصابت قاعدتين عسكريتين داخل حيفا والثانية محاولة استهداف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء السبت، أن إيران لديها قدرة عالية في التسليح، وأن طهران عازمة على استخدم التطور بالسلاح في هذه الحرب الإقليمية بشكل شبة كامل.

وأوضح أن انطلاق المسيرة من لبنان (التي استهدفت منزل نتنياهو) لا يؤكد أنها لبنانية، موضحًا أن هناك فشلًا للقبة الحديدية ومقلاع داوود، مؤكدًا أن التكنولوجيا التي تعتمد عليها إسرائيل في الدفاع الجوي هي اعتراض الصواريخ.

وتابع: «إسرائيل تستطيع أن تتعامل مع أكثر من جبهة والفارق أن الضربة في إسرائيل تحدث صدى أكبر، واستهداف المفاعلات النووية سيكون رد نتنياهو على إيران».

وأشار إلى أن إسرائيل لديها أنظمة دفاع جوي بأشعة الليزر، مؤكدًا أن كل سلاح يخلق له أسلحة مضادة، موضحًا أن إيران تريد التوسع ونتنياهو يريد الاستمرار في حربها ويضرب ولديه الخطط لذلك.