التخصصات الصحية تشارك في ملتقى الصحة العالمي

وتستعرض الهيئة بجناحها في المعرض المصاحب للملتقى أبرز خدماتها وإنجازاتها على مستوى التدريب والتعليم الصحي، وبرامج البورد السعودي، وعمليات التقييم والاختبارات، وبرامج الأكاديمية الصحية، وأكاديمية القيادة، إلى جانب أحدث البرامج والمشاريع التي تسهم في تحسين جودة الممارسة المهنية، ومنها نماذج الذكاء الاصطناعي «التفاعلية» التي تتضمن منصة التصنيف الذكي للممارسين، ومنصة محاكاة تدفق القوى العاملة الصحية، ومنصة توقع الطاقة التدريبية المحتملة لمراكز التدريب في البورد السعودي، ومنصة المزيج التدريبي التي تهدف إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية في المملكة، وبرنامج «ممارس بلس»، وما يقدمه من خدمات لأعضاء الهيئة من الممارسين الصحيين، ومنصة «ممارس أعمال».
وستشارك الهيئة في عدد من الجلسات الحوارية من خلال أمينها العام وعدد من قياداتها، بينما ستوقع على هامش الملتقى عددًا من الاتفاقيات، لتحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية، والإسهام في تعزيز ودعم القطاع الصحي بالمملكة.
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