شكرا لقرائتكم خبر عن إيوائية وطبية.. مركز الملك سلمان يقدم مساعدات جديدة في 5 دول والان نبدء بالتفاصيل

حقائب إيوائية

مساعدات جنوب السودان

خدمات طبية في الأردن

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.ووزع المشروع خلال الأسبوع الماضي 175.000 ربطة خبز للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفادت منها 12.500 أسرة.كما نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان، 83 مهمة إسعافية خلال الفترة من 4 وحتى 10 أكتوبر 2024م بتمويل من مركز الملك سلمان.وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها، وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية.وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,500 حقيبة إيوائية في منطقتي كوت أدو ومظفرقر بإقليم البنجاب، ومنطقتي شترال العليا وشترال السفلى بإقليم خيبربختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 10,500 فرد من الأسر الأشد احتياجًا في المناطق المتضررة بالفيضانات.وذلك ضمن المرحلة الرابعة من مشروع توزيع المواد الإيوائية والحقائب الشتوية في باكستان للعام 2024م.وفي سوريا، وزع المركز أمس 888 سلة غذائية و888 حقيبة صحية في بلدة سلقين بمنطقة حارم التابعة لمحافظة إدلب، استفاد منها 5.328، ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا للعام 2024م.من ناحية أخرى، وزع المركز أمس الأول مساعدات غذائية للنازحين في إقليم الاستوائية بجمهورية جنوب السودان، استفادت منها 2500 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع السلال الغذائية في جنوب السودان.بينما قدمت عيادات مركز الملك سلمان خدماتها الطبية لـ 2.605 حالات مرضية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2024م.واستقبلت عيادات الطب العام 658 مريضًا تمت معاينتهم وصُرفت الأدوية اللازمة لهم، وراجع عيادة الباطنية 125 مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو، وراجع عيادة الأطفال 320 طفلًا، فيما استقبل قسم الطوارئ 297 مريضًا، وراجع 133 مريضًا عيادة الأسنان.كما جرى استقبال 204 نساء في العيادة النسوية، في حين راجع عيادة الأنف والأذن والحنجرة 26 مريضًا يعانون من التهابات في الجيوب الأنفية والبلعوم واللوز والأذن الوسطى، واستقبلت عيادة العيون 51 مريضًا وصرفت الأدوية اللازمة لهم، واستقبلت عيادة القلب 22 مريضًا، وعيادة الأشعة التشخيصية 29 مريضًا.وأجريت 2.538 تحليلًا مخبريًا لـ 300 مريض، وتنفيذ 128 صورة أشعة لـ 90 مريضًا، فيما تم إعطاء 212 لقاحًا في عيادة المطاعيم لـ 76 مريضًا، وصُرفت الأدوية للأمراض المزمنة لـ 194 مريضًا، واستقبل قسم التثقيف الصحي 80 مستفيدًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 1.591 وصفة طبية.