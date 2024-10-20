شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأحد.. سحب رعدية ممطرة على الرياض والشرقية والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، توقعات حالة الطقس اليوم الأحد في المملكة.حسب بيان المركز، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، نجران وعسير.في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة الباحة ومرتفعات مكة المكرمة كذلك الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية (صحراء الربع الخالي).كما يستمر التوقع بتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية ومرتفعات منطقة عسير.