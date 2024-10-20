السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، نجران، عسير، في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، كذلك الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية (صحراء الربع الخالي)، كما يستمر التوقع بتكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية ومرتفعات منطقة عسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي الأوسط، كذلك يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي مع تكوّن السحب الرعدية، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية بسرعة 08-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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