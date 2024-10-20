الخليج اليوم .. السعودية تبحث فرص توطين صناعة طائرات الدرون والسيارات في إسبانيا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريّف، في لقاءات ثنائية عقدها مع شركات إسبانية في مدريد، الفرص المشتركة في صناعتي طائرات "درون" والسيارات، وتطوير عمليات المسح الجيولوجي، وذلك بحضور الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز، سفيرة السعودية في مملكة إسبانيا، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي.

وناقش الخريّف مع قادة كبرى الشركات الإسبانية، الفرص المتبادلة في مجال توطين أبرز الصناعات المتقدّمة التي تركّز على تطويرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وتشمل توطين صناعة الطائرات دون طيّار ذات الحمولة الثقيلة ومكوّناتها، وصناعة السيارات وهندستها وتصميمها، وبناء السفن والمحافظة على سلاسل إمداد تصنيعها، إضافة إلى تطوير عمليات المسح الجيولوجي الشاملة والمستدامة.

وتضمّنت الشركات الإسبانية التي التقى الخريف مسؤوليها؛ شركة Drone Hopper المتخصصة في تصنيع الطائرات دون طيار، وشركة Ferroglobe التعدينية، وشركة Reinasa Forgins & Casting، البارزة في تقديم سلاسل الإمداد لصناعات السفن والأسمنت والمعدات الثقيلة، إضافة إلى شركة "IDIADA" الرائدة في تصميم وهندسة السيارات، وشركة Xcalibur للمسح الجيولوجي.

من جهة أخرى، التقى الخريّف مديرة المعهد الجيولوجي والتعدين الإسباني آنا ماريا ألونسو زارزا، وناقش معها فرص التعاون في مجال البحوث الجيولوجية، وتوفير البيانات الجيولوجية والفنية عالية الدقة والجودة الضرورية لمختلف التطبيقات العلمية والصناعية، واطلع خلال جولته في المتحف التابع للمعهد على مجموعة المعادن والصخور والأحافير المعروضة فيه، والتي تمثّل مختلف مناطق المعادن في إسبانيا والعالم.