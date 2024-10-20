تسريب وثائق سرية حول خطط هجوم إسرائيل المرتقب على إيران.. وواشنطن تحقق

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الدمام - شريف احمد - تحقق الولايات المتحدة في تسريب غير مصرح به لوثائق سرية تتضمن تقييمًا بشأن خطط إسرائيل للهجوم على إيران، وفقا لثلاثة مسؤولين أمريكيين تحدثوا لوكالة أسوشيتد برس.وأشار مسؤول رابع إلى أن الوثائق تبدو رسمية وحقيقية.وتعزى الوثائق إلى الوكالة الوطنية الأمريكية للاستخبارات الجغرافية المكانية ووكالة الأمن القومي، وتشير إلى أن إسرائيل مستمرة في نقل أصول عسكرية من أجل شن هجوم عسكري ردا على الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني المكثف الذي وقع في الأول من أكتوبر الجاري.وكانت الوثائق متاحة للمشاركة في إطار تحالف "خمس أعين" الاستخباراتي، الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا.ونُشرت الوثائق، التي تحمل علامة "سري للغاية"، على الإنترنت عبر تطبيق تليجرام، وكانت شبكة "سي إن إن" وموقع "أكسيوس" الإخباري أول من تطرق إلى واقعة التسريب.وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنه غير مصرح لهم مناقشة الأمر علنا.