شكرا لقرائتكم خبر عن سول: كوريا الشمالية تطلق نحو 20 بالون قمامة نحو الجنوب والان نبدء بالتفاصيل

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بالونات القمامة

الدمام - شريف احمد - قالت القوات المسلحة الكورية الجنوبية اليوم الأحد إن كوريا الشمالية أطلقت نحو 20 بالونا محملة بالنفايات نحو كوريا الجنوبية.وأفادت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية بأن البالونات المحملة بالنفايات عبرت الحدود بين ليل السبت والساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وكانت تحتوي على نفايات منزلية مثل الورق والبلاستيك، ولم تتضمن أي مواد خطرة.وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن كل بالون، الذي يتراوح قطره من حوالي 2 إلى 3 أمتار وطوله من 3 إلى 4 أمتار، يحتوي عادة على عدة أكياس أصغر.ومنذ أواخر شهر مايو، أطلقت كوريا الشمالية أكثر من 5 آلاف بالون قمامة باتجاه كوريا الجنوبية، ردا على المنشورات المناهضة لكوريا الشمالية التي أرسلها نشطاء ومنشقون كوريون شماليون في الجنوب.