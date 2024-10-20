شكرا لقرائتكم خبر عن «إم بي سي»: سداد قرض بـ497.25 مليون ريال لـ«الاستدامة القابضة» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سددت شركة مجموعة إم بي سي، كامل مبلغ القرض المستحق لشركة الاستدامة القابضة بإجمالي مبلغ وقدره 497,250,000 ريال، القائم بموجب اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 10/03/1444هـ (الموافق 06/10/2022م) والمعدلة في تاريخ 18/12/1444هـ (06/07/2023م) بينها وبين شركة الاستدامة القابضة والمفصح عنها في نشرة إصدار الشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن السداد قد تم من السيولة المتاحة للشركة، ولا يوجد أثر مالي جوهري على الشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن السداد قد تم من السيولة المتاحة للشركة، ولا يوجد أثر مالي جوهري على الشركة.
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