شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الترتيب العام للسيارات الأعلى ترخيصا خلال سبتمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن الماركات الأعلي ترخيصا خلال سبتمبر 2024، ليكون المركز الأول من نصيب ماركة "شيرى" بواقع 1376 مركبة بالترتيب العام من حيث عدد المركبات التي تم التأمين عليها إجباريا.

وجاء في المركز الثاني ماركة "هيونداى" بواقع 1288 سيارة، وفى المركز المركز الثالث ماركة "إم جى" بواقع 1157 سيارة، وفى المركز الرابع ماركة "شيفورلية" بواقع 1143 سيارة.

أما المركز الخامس فكان من نصيب ماركة "مرسيدس" بواقع 1096 سيارة، وفي المركز السادس ماركة "كيا" بواقع 949 مركبة، وفي المركز السابع ماركة " ميتسوبيشى" بواقع 856 سيارة، وفي المركز الثامن ماركة "تويوتا" بواقع 797 سيارة، والمركز التاسع ماركة "بى واى دى" بواقع 660 سيارة، وفي المركز العاشر ماركة " نيسان " بواقع 654 مركبة.