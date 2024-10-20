شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات الخدمة الوطنية تزيد مساحة الأراضى الزراعية المستصلحة خلال 23/22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات النشرة السنوية لاستصلاح الأراضي عام (2022/2023)، أن مساحة الأراضي المستصلحة لمشروعات الخدمة الوطنية ومساحة الأراضي المستصلحة لمشروع المليون ونصف فدان أدت إلى ارتفاع إجمالي مسـاحة الأراضي المستصلحة خلال فترة التقرير.

وقالت بيانات النشرة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالي مساحة الأراضي المستصلحة بلغت نحو 416.6 ألف فدان عـام (2022/2023)، مقابل 324.1 ألف فدان عام (2021/2022)، بنسبة زيادة بلغت 28.6%، ويرجع ذلك إلى زيادة مساحة الأراضي المستصلحة لمشروعات الخدمة الوطنية والتي بلغت نحو 186.9 ألف فدان بنسبة 44.8% يليها مساحة الأراضي المستصلحة لمشروع المليون ونصف فدان لشركة الريف المصري 157.3 الف فدان بنسبة 37.8% ثم شركات القطاع الخاص 67.7 ألف فدان بنسبة 16.3٪ يليها مساحة الاراضي بالجمعيات التعاونية 4.8 ألف فدان بنسبة 1.1% من اجمالي مساحة الأراضي المستصلحة عام (2022/2023).

وأضافت النشرة السنوية، أن المساحة المنزرعة بمشروع المليون ونصف فدان بلغت 312.1 ألف فدان حتى عام (2022/2023)، مقابل 136.5 ألف فدان حتى عام (2021/2022) بنسبة زيادة بلغت 128.7% عن العام السابق، بينما بلغت المساحة المستصلحة 694.4 ألف فدان حتى عام (2022/2023).

واحتلت محافظة المنيا الترتيب الأول فقد بلغت المساحة المستصلحة 287.8 ألف فدان بنسبة 41.5%، تليها محافظة مطروح بمساحة بها 207.8 الف فدان بنسبة 29.9% ثم محافظة الوادي الجديد بمساحة 142.9 ألف فدان بنسبة 20.6%، ثم محافظة أسوان بمساحة 55 الف فدان بنسبة 8%.