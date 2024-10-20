شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء "القناة" تحقق أعلى نسبة متأخرات بـ12 مليون جنيه و"الإسكندرية" الأقل بـ2 مليون والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أكتوبر 2024 01:00 ص

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامى ابو وردة حققت أعلى نسبة متأخرات بين شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية للعام التانى على التوالى، فيما نجحت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء فى أن تكون أقل شركة فى نسبة المتأخرات.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المتاخرات تمثل المبالغ المالية التى لم يتم تحصيلها من المشتركين، موضحا أن إجمالى المتأخرات بشركة القناة لتوزيع الكهرباء بلغ 12 مليون جنيه بينما بلغت 2 مليون جنيه بشركة الاسكندريه والتى تمثل أقل نسبة متأخرات خلال العام المالى 2023/2024.

وفيما يلى إجمالى قيمة المتأخرات بشركات توزيع الكهرباء الـ 9:

1- شركة القناة لتوزيع الكهرباء:

12 مليون 427 ألف حتى 30/6/2024 ومن

الستهدف أن يصل إلى 11 مليون 341 ألف بنهاية العام الجاري

2- شركة شمال الدلتا:

7 مليون 248 ألف ومن المستهدف أن يصل إلى

5 مليون 340 ألف بنهاية العام الجاري.

3- شركة شمال القاهرة :

8 مليون 85 ألف ومن المستهدف أن يصل إلى 7 مليون 156 ألف

4- شركة مصر العليا :

9 مليون 583 ألف ومن المستهدف أن يصل إلى 4 مليون 932 ألف جنيه بنهاية العام الجاري.

5- جنوب القاهرة :

11 مليون 561 ألف ومن المستهدف أن يصل إلى 8 مليون 63 ألف جنيه بنهاية العام الجاري.

6- جنوب الدلتا :

3 مليون 786 ألف ومن المستهدف أن يصل إلى 3 مليون 34 ألف جنيه بنهاية العام الجاري.

7- شركة مصر الوسطى :

8 مليون 228 ألف ومن المستهدف أن يصل إلى مليون 604 آلاف جنيه بنهاية العام الجاري.

8- شركة الإسكندرية

2 مليون 805 ألف ومن المستهدف أن يصل إلى مليون 925 ألف جنيه بنهاية العام الجاري.

9- شركة البحيرة :

6 مليون 207 آلاف ومن المستهدف مليون 881 ألف جنيه بنهاية العام الجاري