شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مبيعات وأسعار السيارات فى مصر خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير "أميك" مجلس معلومات سوق السيارات، أنه يوجد نموا في مبيعات سوق السيارات المصري بنحو 2.6% خلال النصف الأول من عام 2024 الجارى.

وبحسب تقرير "أميك"، فقد بلغت المبيعات الإجمالية لسوق السيارات بيع حوالي 37 ألفا و828 مركبة مقارنة بـ 36 ألفا و845 وحدة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2023.

وكشفت شركة المنصور للسيارات عن أحدث قائمة لأسعار سيارات "أوبل الألمانية" في مصر، حيث سجلت الفئة الأولي سعر مليون و280 ألفا، الفئة الثانية بسعر مليون و350 ألفا، الفئة الثالثة بسعر مليون و920 ألف جنيه.

كما قامت الشركة بعمل أسعار إضافية للنسخة "البلاك ايديشن" للسيارة "أوبل كورسا -2025" بحوالي 30 ألف علي السعر الأساسي، والسيارة "جراند بلاك ايديشن - 2025 " 70 ألفا.