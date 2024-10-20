شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المركبات المرخصة "زيرو ومستعمل" خلال سبتمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أكتوبر 2024 12:00 ص

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، أن أعداد المركبات "المستعملة" التي تم التأمين عليها وترخيصها خلال شهر سبتمبر 2024 سجلت حوالي 374485 مركبة.

أما عدد المركبات "الزيرو المستعمل" بلغت 40713 مركبة، وعن عدد المركبات الجمارك بلغت 17690 مركبة.

يذكر أن عدد المركبات التي تم ترخيصها من حيث نوع الوقود خلال شهر أغسطس(زيرو فقط ) سجلت 433205 مركبة.

جاءمن بينها ترخيص حوالي 775مركبة تعمل بالكهرباء و302251 تعمل بالبنزين و105512 تعمل بالسولارو 11464 تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي و96 مركبة تعمل بالغاز الطبيعي.

كما أوضحت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات في تقريرها ان شهر سبتمبر 2024 سجل ان المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 40713 مركبة.

وأكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 3030 مركبة موديل 2021 و4732 مركبة موديل 2022و5197 مركبة موديل2023 و17564 مركبة موديل 2024 و10190 مركبه موديل 2025.