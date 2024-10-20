شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والصين تسعيان للتسجيل بقائمة التراث العالمى.. تعرف على مقياس النيل ونقوش بايهيليانغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث مصر والصين مقترح ملف الترشيح الدولي المشترك بينهما لتسجيل مقياس النيل بجزيرة الروضة بالقاهرة ونقوش بايهيليانغ على نهر البانغستي بالصين على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

وخلال زيارته الرسمية الحالية للعاصمة الصينية بكين، التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار بجينغ كايوان نائب رئيس منطقة حكومة الشعب لمقاطعة فولينغ ببلدية تشونغتشينغ والوفد المرافق له، وذلك لبحث المقترح

ونستعرض في السطور التالية قصة كلاهما..

مقياس النيل بالروضة:

تم بنائه عام 861م، بأمر من الخليفة العباسي المتوكل على الله بجزيرة الروضة، واستُخدم لقياس مستوى الفيضان بحيث يمكن معرفة كمية المياه الواردة في الفيضان، والذي كان يؤثر بدوره على عملية الزراعة مما يترتب عليه تحديد نسبة الضرائب وكان هذا هو الغرض الأساسي من بنائه، حيث كانت مياه الفيضان المرتفعة تتسبب في تدمير الأراضي ثم تنحسر في نهاية العام مما يعطل عملية الزراعة وتُصاب الأراضي الزراعية بالجفاف، وتفتقر إلى الرواسب التي تزيد من خصوبتها وحينها تصبح الزراعة مستحيلة.

والمقياس عبارة عن عمود رخامي مثمن الشكل بطول 19 ذراع، يحمل علامات القياس التي استُخدمت لتحديد ارتفاع الفيضان، قمته مستطيلة وقاعدته مستديرة، ويقع وسط بئر مبطن بالحجر، ويدور حول البئر سلم حلزوني يصل إلى القاع، زُخرفت جدران المقياس بالآيات القرآنية ذات الصلة بالمياه والنباتات والرخاء، وقد تم إدراجه في قائمة التراث العالمي المؤقتة في عام 2003.

نقوش بايهيليانغ بالصين:

هي عبارة عن سلسلة من الحجارة الطبيعية يبلغ طولها 1600 متر وعرضها المتوسط 15 مترًا في نهر اليانغتسي شمال منطقة فولينغ. يوجد على السلسلة الحجرية 165 نقشًا يعود تاريخها إلى عام 764 م، تعرض السجلات الهيدرولوجية لـ 72 عامًا من الجفاف خلال أكثر من 1200 عام في الروافد العليا لنهر اليانغتسي. وتعد نقوش بايهيليانغ باعتبارها "أقدم محطة هيدرولوجية في العالم" وتم إدراجها في قائمة التراث العالمي المؤقتة في عام 2008.