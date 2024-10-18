السعودية | “شؤون الحرمين” توفّر خدمة حفظ الأمتعة والمتعلقات الشخصية في الحرمين الشريفين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بدأت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم, تنفيذ مشروع توفير خدمة حفظ الأمتعة والمتعلقات الشخصية في الحرمين الشريفين، والمعالجة الشاملة لحفظ المتعلقات, الذي يهدف إلى تطوير تجربة ضيوف الرحمن من أجل راحتهم ليؤدوا مناسكهم في بيئة آمنة.

وتتمثل أهداف المشروع في تصميم حل متكامل للأمتعة والمتعلقات الشخصية بمختلف أنواعها وتحسين تجربة الضيف من خلال تعزيز الشعور بالراحة لدى ضيف الرحمن، تضمن حفظ الأمتعة باحترافية، مما يتيح للزائر التركيز على أداء العبادات.

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