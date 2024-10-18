استشهاد يحيي السنوار.. إعلام عبري يكشف تفاصيل اغتيـ.ال زعيم حركة حماس: قاوم حتى اللحظات الأخيرة

الشارقة - اميمة ياسر -

نشرت وسائل إعلام عبرية تفاصيل جديدة حول اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يحيى السنوار.

ووفقًا للتقارير، "رصدت قوات الاحتلال الإسرائيلية خمسة مقاتلين من حركة حماس في رفح خلال قيامهم بمهامهم، فأمرت الدبابات بفتح النار عليهم، ما أسفر عن استشهادهم جميعًا باستثناء يحيى السنوار".

وتابعت التقارير "بعد ذلك أطلق جيش الاحتلال صاروخًا متفجرًا محمولًا على الكتف باتجاه المبنى الذي كان يتواجد فيه السنوار، لكنه لم ينجح في اغتياله"، موضحة أن القوات أطلقت طائرة مسيرة من نوع FPV باتجاه السنوار الذي حاول التصدي لها برمي الحجارة.

وأكملت: "بعد مرور أكثر من 15 دقيقة، استهدفه قناص من جيش الاحتلال برصاصة أصابت رأسه بينما كان خارج الغطاء ويتعامل مع الطائرة بدون طيار، وهو ما يفسر الجرح الناتج عن الرصاص الذي ظهر في الفيديو الأخير للسنوار والذي ظل يقاتل حتى اللحظة الأخيرة".

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، نشر مساء اليوم الخميس، مقطع فيديو يوثق اللحظات الأخيرة قبل اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يحيى السنوار.

وظهر في الفيديو، الذي تم تصويره بواسطة كاميرا طائرة بدون طيار، السنوار وهو جالس في أحد المباني، ثم لحظة اشتباكه مع القوات قبل أن يتم استهدافه.