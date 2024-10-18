سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 18-10-2024 في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "الدستور" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، اليوم الجمعة 18-10-2024، في البنوك المصرية.

بنك الأهلي: 48.58 جنيه للشراء، و48.68 جنيه للبيع بارتفاع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.58 جنيه للشراء، و48.68 جنيه للبيع، بارتفاع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.58 جنيه للشراء، و48.68 جنيه للبيع بارتفاع 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.58 جنيه للشراء، و48.68 جنيه للبيع بارتفاع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.58 جنيه للشراء، و48.68 جنيه للبيع، بارتفاع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.6 جنيه للشراء، و48.7 جنيه للبيع، بارتفاع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.6 جنيه للشراء، و48.7 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.56 جنيه للشراء، و48.66 جنيه للبيع بزيادة قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.66 جنيه للشراء بزيادة 6 قروش، و48.75 جنيه للبيع بزيادة 5 قروش.