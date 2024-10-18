السعودية | الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة من يوم غدٍ الجمعة حتى الثلاثاء المقبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، من يوم غدٍ الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل الخرمة وتربة ورنية والمويه والليث والقنفذة، وستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة لتشمل السليل والأفلاج ووادي الدواسر، ومتوسطة لتشمل حوطة بني تميم والحريق والمزاحمية والخرج والزلفي والغاط وشقراء وثادق ومرات والمجمعة ورماح.

وأشارت المديرية إلى أن مناطق الشرقية ونجران والباحة وعسير وجازان ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق المدينة المنورة والحدود الشمالية والقصيم وحائل.

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