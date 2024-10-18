السعودية | اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية تعتمد تعديل بعض المسميات في اجتماعها الحادي عشر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقدت اللجنة الوطنية ‎للأسماء الجغرافية اليوم في مقرها بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الاجتماع الحادي عشر للجنة.

وشهد الاجتماع الذي رأسه سعادة رئيس اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية رئيس الجيومكانية الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل، بحضور أعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية، مناقشة آلية ضبط كتابة مسميات اللوحات الإرشادية للطرق والشوارع من خلال نظام نقل الحروف العربية إلى اللاتينية الموحد من قبل الدول العربية والمعتمد لدى خبراء الأسماء الجغرافية بالأمم المتحدة، كما تقرر تعديل وتغيير العديد من الأسماء الجغرافية منها: الموافقة على تغيير مسمى مركز تضراع إلى المروءة، إضافةً إلى اعتماد وتعديل بعض المسميات التابعة لمحافظات العرضيات والطائف وبيشة.

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