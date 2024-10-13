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القصاص لمواطن طعن آخر بآلة حادة حتى الموت في عسير

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الرياض - علي القحطاني - أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة عسير، فيما يلي نصه: قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).

وأقدم عايض بن سالم بن علي الشواطي ، سعودي الجنسية ، على قتل المواطن علي بن محمد بن علي القحطاني ، وذلك بطعنه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما .

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه ، وقتله قصاصاً ، وأصبح الحكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا ، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عايض بن سالم بن علي الشواطي – سعودي الجنسية – يوم الأحد بتاريخ 10 / 4 / 1446هـ الموافق 13/ 10 / 2024م في منطقة عسير.

واعلنت وزارة الداخلية عن ذلك ، لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وينتهك حقهم في الحياة ، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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