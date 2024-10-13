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وزير الإعلام يناقش مع رئيس الوزراء القطري تطوير التعاون في مجالات الإعلام

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى وزير الإعلام سلمان الدوسري، اليوم في مدينة الدوحة، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس وزراء دولة قطر الشقيقة وزير الخارجية.
وشهد اللقاء مناقشة دور الإعلام في توطيد العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، وتطوير التعاون المشترك في جميع مجالات الإعلام، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين -حفظهما الله- وشعبيهما الشقيقين. وناقشنا دور الإعلام في توطيد العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، وتطوير التعاون المشترك في جميع مجالات الإعلام، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين... This is a Twitter Status— سلمان الدوسري (@SalmanAldosary)
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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