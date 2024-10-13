شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يناقش مع رئيس الوزراء القطري تطوير التعاون في مجالات الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

سعدت اليوم في مدينة الدوحة؛ بلقاء معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس وزراء دولة قطر الشقيقة وزير الخارجية.

وناقشنا دور الإعلام في توطيد العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، وتطوير التعاون المشترك في جميع مجالات الإعلام، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين… pic.twitter.com/Yhaz9SqLMb — سلمان الدوسري (@SalmanAldosary) October 13, 2024

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الإعلام سلمان الدوسري، اليوم في مدينة الدوحة، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس وزراء دولة قطر الشقيقة وزير الخارجية.وشهد اللقاء مناقشة دور الإعلام في توطيد العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، وتطوير التعاون المشترك في جميع مجالات الإعلام، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين -حفظهما الله- وشعبيهما الشقيقين. وناقشنا دور الإعلام في توطيد العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، وتطوير التعاون المشترك في جميع مجالات الإعلام، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين... This is a Twitter Status— سلمان الدوسري (@SalmanAldosary)