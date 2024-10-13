شكرا لقرائتكم خبر عن بدءًا من الأربعاء.. منخفض مداري يتسبب بأمطار غزيرة على الرياض والشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، عن تطورات الحالة المدارية في بحر العرب، إذ تتشكل منخفضات مدارية من المتوقع أن تؤثر على المنطقة خلال الأيام القادمة.

وذكر المركز أن الوضع الحالي يشير إلى منخفض مداري تتراوح سرعة الرياح فيه بين 31 و49 كيلومترًا في الساعة، مصحوبًا بأمطار غزيرة ورياح نشطة، مع توقعات بارتفاع الأمواج.



وتشير التوقعات خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة إلى تطور المنخفض المداري ليصبح منخفضًا مداريًا عميقًا بسرعة رياح تصل إلى 50 - 61 كيلومترًا في الساعة، مع تأثيرات على أجزاء من سلطنة عمان والجمهورية اليمنية وخليج عدن، إذ يستمر الوضع مصحوبًا بأمطار غزيرة ورياح قوية، وارتفاع في الأمواج.



المركز الوطني للأرصاد

كما أوضح المركز الوطني للأرصاد أن تأثيرات هذه الحالة المدارية ستستمر خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة، مع توقعات باستمرار سرعة الرياح ما بين 50 - 61 كيلومترًا في الساعة في بحر العرب، مما سيؤدي إلى هطول أمطار غزيرة ورياح نشطة على أجزاء من سلطنة عمان والجمهورية اليمنية وخليج عدن.



وفي الساعات الاثنتين والسبعين المقبلة، يتوقع المركز عودة الوضع إلى منخفض مداري بسرعة رياح تتراوح بين 31 و49 كيلومترًا في الساعة في بحر العرب، مع تأثيرات مصاحبة من أمطار غزيرة ورياح نشطة وارتفاع في الأمواج، وذلك على أجزاء من سلطنة عمان والجمهورية اليمنية وخليج عدن.

طقس السعودية

وأشار المركز إلى تأثيرات غير مباشرة متوقعة على أجواء المملكة، فمن المتوقع هطول أمطار غزيرة بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 1446/4/13 هـ (2024/10/16 م) وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 1446/4/15 هـ (2024/10/18 م)، وذلك على الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الرياض والشرقية ومنطقة نجران.



ولمزيد من التفاصيل حول الحالة المطرية المتوقعة على مناطق المملكة المختلفة، أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه سيصدر تقريرًا خاصًا في الأيام القادمة.