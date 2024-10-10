شكرا لقرائتكم خبر عن 370 لقاء و16 ألف فرصة تدريبية ضمن "الانطلاقة" في "بيبان 24" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يحتضن باب "الانطلاقة"، ضمن فعاليات ملتقى "بيبان 24" الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" تحت شعار "وجهة عالمية للفرص"، ما يزيد على 16 ألف فرصة تدريبية لرواد الأعمال والمهتمين، من خلال أكثر من 370 لقاءً تقام في العديد من المجالات التدريبية المختلفة. أفكار مختلفة للمشاريع وتهدف اللقاءات التي يقدمها باب "الانطلاقة" إلى بناء أفكار المشاريع، بحيث يستطيع الزائر إعداد نموذج عمل والخروج برؤية واضحة عن مشروعه، كما تتضمن رحلة المستفيد التعرف على منهجية الابتكار، والإستراتيجيات التي يتبعها رائد الأعمال خلال عملية الابتكار لتحويل فكرته إلى نموذج أولي، واختباره ورفع جاهزيته للوصول إلى السوق، بمختلف القطاعات، مثل السياحة والترفيه والبيئة وريادة الأعمال الاجتماعية والرياضة والثقافة إلى جانب الرعاية الصحية.

وتشمل رحلة الزائر آلية إعداد دراسة جدوى للأعمال والمشاريع، وتوضيح السمات والمكونات الأساسية لها، لمعرفة فرص النجاح ورسم خريطة الطريق للمشروع الناشئ. دعم المستفيدين ويمنح باب "الانطلاقة" المستفيدين الفرصة لتقديم مشاريعهم لممولين ومسرعات أعمال مشاركة، يبلغ عددها 20 مسرعة وحاضنة أعمال، ما يوفر لهم منصة لعرض أفكارهم وإبراز قيمتها، إذ يحصل المستفيدون على تقييم فوري ومباشر لمشاريعهم من قبل خبراء وممولين، مما يسهم في تحديد نقاط القوة والضعف في المشروع.

ويمكّن باب "الانطلاقة" المستفيدين من معرفة أنواع الدعم المختلفة التي يمكنهم الحصول عليها، سواء كان دعمًا ماليًا أو استشاريًا أو تقنيًا، وفقًا لحاجتهم.

يُذكر أنّ ملتقى "بيبان 24" سيقام خلال الفترة 5 - 9 نوفمبر 2024، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، بهدف إيجاد بيئة محفزة ورفع الكفاءات الإدارية والمالية والفنية، وتحفيز أصحاب الأفكار على إطلاق مشاريعهم، والالتقاء بالخبرات المحلية والعالمية؛ لتعزيز القطاع وحث ثقافة الابتكار والدخول لعالم الأعمال.