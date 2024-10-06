اخبار السعوديه

رياح مثيرة للغبار في المدينة وأمطار على 4 مناطق

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تطوير الشرقية تطلق الدليل الإرشادي للتصميم العمراني على الشريط الساحلي بحاضرة الدمام

أطلقت هيئة تطوير المنطقة الشرقية الدليل الإرشادي للتصميم العمراني على الشريط الساحلي بحاضرة الدمام، بهدف ضبط جودة التنمية...

f7ae3ee48e.jpgالدمام:
36318c7597.jpg03 ربيع الثاني 1446 هـ

اعتدال و تليجرام يزيلان أكثر من 129 مليون محتوى خلال الربع الثالث من 2024

حققت الجهود المشتركة ما بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" ومنصة "تليجرام" في مجال مكافحة المحتوى المتطرف نتائج...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png03 ربيع الثاني 1446 هـ

الحقيل يفتتح أعمال الدورة الـ 12 لمؤتمر العمل البلدي الخليجي بالرياض

افتتح وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، أعمال الدورة الثانية عشرة لمؤتمر العمل البلدي الخليجي التي...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png03 ربيع الثاني 1446 هـ

إصدار 5 أنظمة معززة للثقة في البيئة التجارية

أصدرت وزارة التجارة نشرتها الربعية الموجزة لقطاع الأعمال للربع الثالث من العام 2024م، متضمنة نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في...

icon-byline.pngالرياض :دوت الخليج
icon-clock.png03 ربيع الثاني 1446 هـ

د. آل هيازع : خادم الحرمين قائد فريد في حكمته وعطائه ورؤيته الثاقبة

رفع رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد بن علي آل هيازع، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png03 ربيع الثاني 1446 هـ

10 أعوام من الإنجازات لتحقيق رؤية قيادة ووطن طموح

يحتفي السعوديون اليوم بالذكرى العاشرة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم في 23 يناير عام 2015،...

icon-byline.pngأبها: محمد الفهيد
icon-clock.png02 ربيع الثاني 1446 هـ

تدريب 11 ألف معلم ومعلمة على قدرات الذكاء الاصطناعي

كشفت الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن تدريب أكثر من 11 ألف معلم ومعلمة على تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي،...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png02 ربيع الثاني 1446 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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