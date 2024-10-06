رياح مثيرة للغبار في المدينة وأمطار على 4 مناطق

تطوير الشرقية تطلق الدليل الإرشادي للتصميم العمراني على الشريط الساحلي بحاضرة الدمام أطلقت هيئة تطوير المنطقة الشرقية الدليل الإرشادي للتصميم العمراني على الشريط الساحلي بحاضرة الدمام، بهدف ضبط جودة التنمية... الدمام: الدمام: دوت الخليج 03 ربيع الثاني 1446 هـ 03 ربيع الثاني 1446 هـ اعتدال و تليجرام يزيلان أكثر من 129 مليون محتوى خلال الربع الثالث من 2024 حققت الجهود المشتركة ما بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" ومنصة "تليجرام" في مجال مكافحة المحتوى المتطرف نتائج... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 03 ربيع الثاني 1446 هـ 03 ربيع الثاني 1446 هـ الحقيل يفتتح أعمال الدورة الـ 12 لمؤتمر العمل البلدي الخليجي بالرياض افتتح وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، أعمال الدورة الثانية عشرة لمؤتمر العمل البلدي الخليجي التي... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 03 ربيع الثاني 1446 هـ 03 ربيع الثاني 1446 هـ إصدار 5 أنظمة معززة للثقة في البيئة التجارية أصدرت وزارة التجارة نشرتها الربعية الموجزة لقطاع الأعمال للربع الثالث من العام 2024م، متضمنة نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في... الرياض :دوت الخليج الرياض :دوت الخليج 03 ربيع الثاني 1446 هـ 03 ربيع الثاني 1446 هـ د. آل هيازع : خادم الحرمين قائد فريد في حكمته وعطائه ورؤيته الثاقبة رفع رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد بن علي آل هيازع، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 03 ربيع الثاني 1446 هـ 03 ربيع الثاني 1446 هـ 10 أعوام من الإنجازات لتحقيق رؤية قيادة ووطن طموح يحتفي السعوديون اليوم بالذكرى العاشرة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم في 23 يناير عام 2015،... أبها: محمد الفهيد أبها: محمد الفهيد 02 ربيع الثاني 1446 هـ 02 ربيع الثاني 1446 هـ تدريب 11 ألف معلم ومعلمة على قدرات الذكاء الاصطناعي كشفت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن تدريب أكثر من 11 ألف معلم ومعلمة على تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي،... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 02 ربيع الثاني 1446 هـ 02 ربيع الثاني 1446 هـ

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