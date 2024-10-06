- 1/3
- 2/3
- 3/3
تطوير الشرقية تطلق الدليل الإرشادي للتصميم العمراني على الشريط الساحلي بحاضرة الدمام
أطلقت هيئة تطوير المنطقة الشرقية الدليل الإرشادي للتصميم العمراني على الشريط الساحلي بحاضرة الدمام، بهدف ضبط جودة التنمية...
اعتدال و تليجرام يزيلان أكثر من 129 مليون محتوى خلال الربع الثالث من 2024
حققت الجهود المشتركة ما بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" ومنصة "تليجرام" في مجال مكافحة المحتوى المتطرف نتائج...
الحقيل يفتتح أعمال الدورة الـ 12 لمؤتمر العمل البلدي الخليجي بالرياض
افتتح وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، أعمال الدورة الثانية عشرة لمؤتمر العمل البلدي الخليجي التي...
إصدار 5 أنظمة معززة للثقة في البيئة التجارية
أصدرت وزارة التجارة نشرتها الربعية الموجزة لقطاع الأعمال للربع الثالث من العام 2024م، متضمنة نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في...
د. آل هيازع : خادم الحرمين قائد فريد في حكمته وعطائه ورؤيته الثاقبة
رفع رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد بن علي آل هيازع، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد...
10 أعوام من الإنجازات لتحقيق رؤية قيادة ووطن طموح
يحتفي السعوديون اليوم بالذكرى العاشرة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم في 23 يناير عام 2015،...
تدريب 11 ألف معلم ومعلمة على قدرات الذكاء الاصطناعي
كشفت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن تدريب أكثر من 11 ألف معلم ومعلمة على تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي،...
كانت هذه تفاصيل خبر رياح مثيرة للغبار في المدينة وأمطار على 4 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.