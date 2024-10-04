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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها الإساءة للدين.. 8 أسباب لإبعاد المعلمين عن مزاولة المهنة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يُبعد المعلم من شاغلي رتب الوظائف التعليمية عن مزاولة مهنة التعليم بشكل فوري ودون الحاجة لعرضه على لجنة أو جهة أخرى في حالات معينة حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في لائحة الوظائف التعليمية.
ومن أبرز تلك الحالات الإساءة إلى الدين الإسلامي أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد الصحابة رضي الله عنهم، أو تبني توجهات فكرية منحرفة أثناء أداء الواجب التعليمي بما يؤثر سلباً على الطلاب، أو إذا ورد بشأنه توجيه من رئاسة أمن الدولة في القضايا الأمنية أو الفكرية المتطرفة، حيث يتم إبعاده فوراً عن العمل التعليمي.
كما يشمل الإبعاد الفوري المعلمين الذين يظهرون سلوكاً غير أخلاقي، مثل الإيذاء الجسدي أو التحرش داخل العمل أو خارجه، أو استغلال الوظيفة لإقامة علاقات غير شرعية.
أما في حالة عدم توفر وظيفة إدارية مناسبة، يتم إحالة المعلم على التقاعد بعد موافقته إذا كان مجموع خدماته يتيح له الحصول على معاش تقاعدي، أو يُنقل إلى وظيفة ذات مرتبة أقل في الجهة التابع لها أو جهة أخرى بناءً على طلبها، ويوضع في الدرجة التي تساوي راتب الدرجة المستحقة له في المرتبة المناسبة وفق ما تم من تقييم لخبراته.
وأشارت اللائحة إلى أنه لا يجوز إعادة المعلم المبعد من ممارسة الوظائف التعليمية إلى وظيفة مشمولة باللائحة مرة أخرى، أو تولي مهمات قيادية تعليمية، ما عدا في حالة الإبعاد بسبب المرض.
كما يحرم المعلم من العلاوة السنوية إذا تغيب عن عمله بدون عذر تقبله الجهة، مدة أو مددًا تزيد على خمسة عشر يوماً خلال السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة السنوية.
تأتي الإجراءات كجزء من الجهود المبذولة لضمان الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية في العملية التعليمية، وللحفاظ على البيئة التعليمية كبيئة آمنة ومستقرة تتماشى مع القيم والمبادئ التي تضمن تحقيق مخرجات تعليمية ذات جودة عالية.
ومن أبرز تلك الحالات الإساءة إلى الدين الإسلامي أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد الصحابة رضي الله عنهم، أو تبني توجهات فكرية منحرفة أثناء أداء الواجب التعليمي بما يؤثر سلباً على الطلاب، أو إذا ورد بشأنه توجيه من رئاسة أمن الدولة في القضايا الأمنية أو الفكرية المتطرفة، حيث يتم إبعاده فوراً عن العمل التعليمي.
الإبعاد الفوري المعلمينويشمل الإبعاد الفوري أيضاً المعلمين الذين يمارسون أعمالاً منافية لتعاليم الدين الإسلامي، مثل السحر والشعوذة، أو الذين يحوزون أو يتعاطون أو يروجون المخدرات أو المسكرات أو المواد المحظورة التي تؤثر سلباً على سلامة العقل والبدن.
كما يشمل الإبعاد الفوري المعلمين الذين يظهرون سلوكاً غير أخلاقي، مثل الإيذاء الجسدي أو التحرش داخل العمل أو خارجه، أو استغلال الوظيفة لإقامة علاقات غير شرعية.
إحالة المعلم على التقاعدوفي هذه الحالات، يُخيّر المعلم المبعد بين التقاعد إذا كانت خدمته تؤهله لذلك، أو النقل إلى وظيفة إدارية مناسبة في جهة أخرى غير الوزارة.
أما في حالة عدم توفر وظيفة إدارية مناسبة، يتم إحالة المعلم على التقاعد بعد موافقته إذا كان مجموع خدماته يتيح له الحصول على معاش تقاعدي، أو يُنقل إلى وظيفة ذات مرتبة أقل في الجهة التابع لها أو جهة أخرى بناءً على طلبها، ويوضع في الدرجة التي تساوي راتب الدرجة المستحقة له في المرتبة المناسبة وفق ما تم من تقييم لخبراته.
رغبة المعلموفي حالة عدم توفر وظيفة مناسبة يمكن النقل إليها، أو عدم رغبة المعلم في النقل إلى مرتبة أقل، يُكلف بعمل غير تعليمي في المدارس أو إدارات أو مكاتب التعليم لمدة أقصاها ستة أشهر، يتقاضى خلالها راتبه حسب الرتبة المثبت عليها، ليتمكن المعلم من البحث عن وظيفة غير تعليمية ملائمة له في أي جهة حكومية. وفي حال عدم تمكنه من ذلك خلال تلك الفترة، يتم طي قيده ويعتبر في حكم المستقيل.
وأشارت اللائحة إلى أنه لا يجوز إعادة المعلم المبعد من ممارسة الوظائف التعليمية إلى وظيفة مشمولة باللائحة مرة أخرى، أو تولي مهمات قيادية تعليمية، ما عدا في حالة الإبعاد بسبب المرض.
العلاوة السنويةوأوضحت اللائحة كذلك أن المعلم يُحرم من العلاوة السنوية إذا حصل على تقييم أداء وظيفي بتقدير "مرضٍ" فما دون أو ما يعادله في السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة السنوية، أو إذا لم يحصل على الرخصة المهنية أو لم يجددها خلال الفترة المحددة وفقاً للقواعد والترتيبات المنظمة للرخص المهنية لدى الهيئة. ويُستثنى من ذلك من يشغل وظيفة "مساعد معلم".
كما يحرم المعلم من العلاوة السنوية إذا تغيب عن عمله بدون عذر تقبله الجهة، مدة أو مددًا تزيد على خمسة عشر يوماً خلال السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة السنوية.
تأتي الإجراءات كجزء من الجهود المبذولة لضمان الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية في العملية التعليمية، وللحفاظ على البيئة التعليمية كبيئة آمنة ومستقرة تتماشى مع القيم والمبادئ التي تضمن تحقيق مخرجات تعليمية ذات جودة عالية.