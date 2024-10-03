شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري الخليجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم، في الاجتماع الاستثنائي الخامس والأربعين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، لبحث آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وجرى خلال الاجتماع بحث آخر التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد بما يضمن أمنها واستقرارها.

حضر الاجتماع صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، ومدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنس الوسيدي.