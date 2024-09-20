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حملة ميدانية لضبط المركبات المتوقفة في أماكن ذوي الإعاقة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن المرور السعودي تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار المرور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن إدارات المرور ضبطت 2057 مركبة مخالفة في مختلف مناطق المملكة.

ضبط المركبات المخالفة

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر لإدارات المرور في جميع مناطق المملكة، لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة،.
وتهيب إدارات المرور الجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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