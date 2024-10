شكرا لقرائتكم خبر عن منصة "جود الإسكان" تسهم في إيجاد حلول سكنية لـ 1164 أسرة بالجوف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسهمت منصة "جود الإسكان" إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) في إيجاد حلول سكنية لـ 1164 أسرة من الأسر الأشد احتياجًا في منطقة الجوف، منها 237 أسرة خلال عام 2024.ويأتي ذلك بصفتها إحدى ثمار حملة جود الجوف في المنطقة، التي حظيت برعاية ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة، وبمساندة وتمكين وزارة البلديات والإسكان ممثلةً في أمانة المنطقة الذراع الأيمن للحملة، وجميع الجهات الحكومية والخاصة وكبار المانحين والأفراد المشاركين في الحملة.وعبر الأمين العام لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" عبد العزيز بن صالح الكريديس، عن اعتزازهم بالدعم الكبير التي تجده المؤسسة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وتمكين وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس أمناء المؤسسة ماجد بن عبدالله الحقيل، إضافة إلى التكامل والتعاون مع جميع الشركاء من كبار المانحين والأفراد. وثمّن الكريديس، رعاية ومتابعة أمير منطقة الجوف، لحملة "جود الجوف" ما أثمر مع الشركاء وكبار المانحين والأفراد في المنطقة في إيجاد حلول سكنية لمستفيدي المؤسسة من الأسر الأشد حاجة في المنطقة.وقال: "سكن" ملتزمة دائمًا بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة - أيدها الله - وتوجيهاتها في توفير سكن ملائم للمواطنين، التي تعضدها الثقة الغالية التي منحها لنا شركاؤنا في وزارة البلديات والإسكان بشكل خاص ومنظومة الإسكان بشكل عام بقيادة وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس أمناء المؤسسة، مما كان له الأثر الكبير في دفع مسارات أعمالنا لآفاق واعدة نحو تحقيق مستهدفاتنا الطموحة.