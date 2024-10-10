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إعصار ميلتون يضرب وسط ولاية فلوريدا الأمريكية

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واس - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضرب إعصار ميلتون وسط فلوريدا اليوم الخميس، مخلفًا آثار مدمرة وحطم منازل، وقطع الكهرباء عن نحو مليوني شخص، وأُغلق مطارا تامبا وساراسوتا حتى إشعار آخر.
وأفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير بأن الإعصار هبط على اليابسة بصفته إعصارًا من الفئة الثالثة، وكان مصحوبًا برياح بلغت سرعتها القصوى 195 كيلومترًا في الساعة بالقرب من سيستا كي، موضحًا أن الإعصار كان على بعد 120 كيلومترًا جنوبي غرب أورلاندو في وسط الولاية.
وأشار المركز إلى أن حالة طوارئ بسبب الفيضانات لا تزال سارية في منطقة خليج تامبا، التي تشمل مدن تامبا وسانت بطرسبرغ وكلير واتر.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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