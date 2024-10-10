شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار ميلتون يضرب وسط ولاية فلوريدا الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب إعصار ميلتون وسط فلوريدا اليوم الخميس، مخلفًا آثار مدمرة وحطم منازل، وقطع الكهرباء عن نحو مليوني شخص، وأُغلق مطارا تامبا وساراسوتا حتى إشعار آخر.

وأفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير بأن الإعصار هبط على اليابسة بصفته إعصارًا من الفئة الثالثة، وكان مصحوبًا برياح بلغت سرعتها القصوى 195 كيلومترًا في الساعة بالقرب من سيستا كي، موضحًا أن الإعصار كان على بعد 120 كيلومترًا جنوبي غرب أورلاندو في وسط الولاية.

وأشار المركز إلى أن حالة طوارئ بسبب الفيضانات لا تزال سارية في منطقة خليج تامبا، التي تشمل مدن تامبا وسانت بطرسبرغ وكلير واتر.

