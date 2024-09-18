رئيس نزاهة: الخطاب الملكي وضح نهج الدولة في تحقيق مصلحة الوطن ورعاية المواطن

#ولي_العهد: إن المملكة اليوم نتيجة منجزاتها ورؤيتها، تحظى بثقة عالمية جعلت منها إحدى الوجهات الأولى للمراكز العالمية والشركات الكبرى، وفي مقدمتها افتتاح المركز الإقليمي لصندوق النقد الدولي #اليوم #الخطاب_الملكي

للتفاصيل | https://t.co/cULtYhrqjr pic.twitter.com/bEVowJpx1a