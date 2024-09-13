بمشاركة المملكة.. بيان مدريد يطالب الاحتلال بالانسحاب من غزة ومعبر فيلادلفيا

#مدريد | البيان الصادر عن الاجتماع المشترك بشأن تنفيذ حل الدولتين المنعقد بمشاركة سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan وممثلي مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وعددٍ من الدول الأوروبية.



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