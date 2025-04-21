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مختص : اختلال توازن السلاحف البحرية يهدد الشعاب المرجانية والتنوع البيولوجي .. فيديو

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  • مختص : اختلال توازن السلاحف البحرية يهدد الشعاب المرجانية والتنوع البيولوجي .. فيديو 2/2

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الرياض - علي القحطاني - أكد الدكتور عبدالله الوايل، الطبيب البيطري في المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، أن السلاحف البحرية تُعد جزءًا أساسيًا من النظام البيئي البحري.

وأوضح الوايل خلال مداخلته مع قناة “الإخبارية”، أن لهذه الكائنات دورًا محوريًا في الحفاظ على توازن السلاسل الغذائية، كما تسهم في تعزيز تنوع الشعاب المرجانية واستدامة التنوع البيولوجي.

كما أشار إلى أن أي اضطراب في أعداد السلاحف أو في بيئتها الطبيعية قد يؤدي إلى اختلال المنظومة البيئية بأكملها، مما ينعكس سلبًا على الشعاب المرجانية ويهدد الحياة البحرية الغنية في البحر الأحمر.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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