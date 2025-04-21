شكرا لمتابعة خبر عن مختص : اختلال توازن السلاحف البحرية يهدد الشعاب المرجانية والتنوع البيولوجي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الدكتور عبدالله الوايل، الطبيب البيطري في المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، أن السلاحف البحرية تُعد جزءًا أساسيًا من النظام البيئي البحري.

وأوضح الوايل خلال مداخلته مع قناة “الإخبارية”، أن لهذه الكائنات دورًا محوريًا في الحفاظ على توازن السلاسل الغذائية، كما تسهم في تعزيز تنوع الشعاب المرجانية واستدامة التنوع البيولوجي.

كما أشار إلى أن أي اضطراب في أعداد السلاحف أو في بيئتها الطبيعية قد يؤدي إلى اختلال المنظومة البيئية بأكملها، مما ينعكس سلبًا على الشعاب المرجانية ويهدد الحياة البحرية الغنية في البحر الأحمر.