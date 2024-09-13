شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء إسبانيا يستقبل الوفد العربي الإسلامي بشأن التطورات في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل بيدرو سانشيز رئيس وزراء مملكة إسبانيا، اليوم، وفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

وضم وفد اللجنة، رئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والهجرة بجمهورية مصر العربية بدر عبد العاطي، ووزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، ووزير الدولة بوزارة خارجية قطر محمد الخليفي، في عاصمة مملكة إسبانيا مدريد. الاعتراف بالدولة الفلسطينية وفي بداية الاستقبال، بحث أعضاء اللجنة الوزارية أهمية استمرار تقديم جميع سبل الدعم لتفعيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية بما يكفل تلبية حقوق الشعب الفلسطيني ويخدم الأمن والسلم في المنطقة والعالم في مواجهة التطرف وتفشي العنف واستمرار الانتهاكات للقانون الدولي.

واستعرض الاجتماع الجهود الماسة لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك في ضوء مبادرة السلام العربية، والمبادرات الدولية ذات الصلة. وقف العدوان الإسرائيلي وأكد أعضاء اللجنة الوزارية على ضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الجانب الفلسطينى من معبر رفح ومحور فيلادلفيا واستعادة السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية.

وبحث الاجتماع، الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع. وقف الاستيطان وتطرق الاجتماع، إلى ضرورة وقف توسع الاستيطان الإسرائيلي وتفعيل آليات المحاسبة الدولية لجميع الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما يحقق السلام العادل والشامل ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويحقق الأمن في المنطقة.

وحضر الاجتماع، وزراء خارجية وممثلي مملكة البحرين، ومملكة النرويج، وجمهورية سلوفينيا، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.