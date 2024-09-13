شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يصل إلى مملكة إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم الخميس، إلى مدريد عاصمة مملكة إسبانيا، للمشاركة في الاجتماع الوزاري للتنسيق حول الأوضاع في غزة وخطوات تنفيذ حل الدولتين، والتحضير للحدث رفيع المستوى في هذا الشأن على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 79.

ويشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، ومملكة النرويج، وجمهورية سلوفينيا، وإيرلندا، والاتحاد الأوروبي.

