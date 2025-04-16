الامارات | ما تأثير ضوء الصباح على حُسن التركيز والانتباه؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دراسة يابانية عن أن تعريض غرفة النوم للضوء الطبيعي لمدة 20 دقيقة قبل الاستيقاظ صباحاً يمكن أن يحسِّن الإحساس بالراحة، ويساعد على زيادة التركيز والانتباه، ويقلِّل من الشعور بالتعب الصباحي.

وأوضح الباحثون من جامعة «أوساكا متروبوليتان» أن العوامل المحيطة بالنوم، مثل الإضاءة والضوضاء ودرجة الحرارة، تؤدي دوراً مهماً في جودة النوم، بيد أنها غالباً ما تُهمَل عند تصميم المنازل الحديثة، ونُشرت النتائج، في دورية (Building and Environment).

ويُعد التعرض لضوء الشمس الطبيعي في ساعات الصباح من العادات الصحية المهمة، إذ يعزز توازن الساعة البيولوجية للجسم، ويُساعد على تنظيم النوم والاستيقاظ، إلى جانب عدد من الوظائف الحيوية.

ويمكن للضوء الطبيعي في الصباح أن يثبط إفراز هرمون «الميلاتونين» المسؤول عن النعاس، ويحفز في المقابل إفراز هرمون «الكورتيزول» المرتبط باليقظة والنشاط. كما يلعب ضوء الشمس دوراً مهماً في تحسين الحالة المزاجية، وزيادة مستويات فيتامين «د» في الجسم؛ مما يعزز مناعة الجسم والصحة العامة.

تأثير الضوء على مستوى الانتباه

وسعى الباحثون لاختبار تأثير الضوء الطبيعي على مستوى الانتباه والتركيز في الصباح، فراقبوا 19 مشاركاً خضعوا لثلاثة سيناريوهات مختلفة، الأول تضمن تعريض الغرفة للضوء الطبيعي لمدة 20 دقيقة فقط قبل الاستيقاظ، والثاني تعرض للضوء الطبيعي من الفجر حتى لحظة الاستيقاظ، والثالث تضمن حجب الضوء الطبيعي تماماً قبل الاستيقاظ.

وبعد كل تجربة، قيست مستويات النعاس واليقظة والتعب لدى المشاركين باستخدام تخطيط كهربائي للقلب والدماغ، إلى جانب استبيان شخصي.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين تعرضوا لضوء طبيعي قبل الاستيقاظ، سواء لمدة 20 دقيقة أو من الفجر حتى الاستيقاظ، شعروا بنعاس أقل وتحسن في مستوى التركيز والانتباه، مقارنةً بمن لم يتعرضوا لأي ضوء.

ووجد الباحثون أن التعرض لضوء طبيعي لمدة 20 دقيقة فقط قبل الاستيقاظ كان الأكثر فاعلية، إذ ساعد هذا التعرض المعتدل الجسم على الاستعداد تدريجياً للاستيقاظ دون إحداث اضطراب في النوم العميق أو استثارة مفرطة.

وعلى عكس التوقعات، فإن التعرض للضوء من بداية الفجر حتى لحظة الاستيقاظ قد يُسبب تأثيراً سلبياً طفيفاً، إذ يمكن أن يؤدي الضوء القوي أو الطويل إلى تشويش الإيقاع الطبيعي للنوم والتداخل مع مراحل النوم العميق.

وأشار الباحثون إلى أهمية دمج الضوء الطبيعي بعناية في تصميم غرف النوم، عبر التخطيط المعماري الذكي أو استخدام الستائر الآلية، بهدف تحسين جودة الاستيقاظ بطريقة طبيعية وآمنة.

وأضاف الفريق أن تعزيز اليقظة الصباحية يمكن أن ينعكس إيجابياً على الإنتاجية اليومية، والمزاج، والصحة النفسية، خصوصاً لدى من يعانون من صعوبة في الاستيقاظ أو التعب المزمن.